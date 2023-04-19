الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إجراء دراسة على 274 ممرضًا.. جامعة بنها تمنح الباحث محمد محمود حسانين درجة الماجستير

أثناء المناقشة
أثناء المناقشة

وافقت لجنة الحكم والمناقشة بكلية التمريض جامعة بنها علي منح الباحث محمد محمود محمد علي، المعيد بكلية التمريض جامعة سوهاج، درجة الماجستير في رسالته المعنونة "العلاقة بين إدمان العمل وجودة الرعاية التمريضية بين الممرضين".

تناول موضوع الرسالة في المقدمة وصف إدمان العمل بأن الإكراه أو الحاجة التي لا يمكن السيطرة عليها للعمل باستمرار والممرضين المدمنين للعمل لديهم أفكار مستمرة حول العمل، ويتعرضون لمشاعر سلبية عند عدم العمل، ويشعرون بأنهم مضطرون للعمل كمدمنين.


قال الباحث محمد محمود حسانين، المعيد بقسم الادارة بكلية تمريض جامعة سوهاج، إن إدمان العمل هو أحد المتغيرات المتعددة التي تؤثر على جودة الرعاية التمريضية، حيث يسهم في خفض مستوى الكفاءة والإنتاجية في الرعاية الصحية.


اعتمد الباحث، في الدراسة الحالية علي عينة عشوائية بسيطة مكونة من 274 ممرضا من أصل 860 ممرضا بعد استيفاء المعايير المحددة لخبرة العمل لديهم.

قال الباحث محمد محمود حسانين، إن الدراسة تهدف إلى تقييم العلاقة بين إدمان العمل وجودة الرعاية التمريضية بين الممرضين.

أكد الباحث محمد محمود حسانين المعيد بكلية التمريض بجامعة سوهاج، أن نتائج الدراسة أسفرت عن، وجود ما يقرب من نصف (49.3٪) الممرضين كان عمرهم أقل من 25 عاما وفيما يتعلق بالمؤهل التعليمي للمرضين وسنوات الخبرة فإن أقل من ثلاثة أرباعهم (73.0٪: 69.0٪) حاصلون على بكالوريوس فى علوم التمريض ولديهم أقل من خمس سنوات من الخبرة على التوالى.

أضاف أن نتائج الدراسة، شملت أكثر من ثلثي (70.1٪) الممرضين لديهم مستوى عال من إدمان العمل, فى حين أن أكثر من ربعهم بقليل (25.5٪) لديهم مستوى معتدل، بينما أفل نسبة منهم (4.4٪) لديهم مستوى منخفض من إدمان العمل.

اختتم الباحث محمود حسانين موضوع الرسالة، بعدة توصيات، جاءت التوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة:

-لإدارة المستشفى وعقد اجتماعات دورية مجدولة مع الممرضين للكشف المبكر والوقاية من إدمان العمل، وتصميم وتنفيذ نظام تقييم الأداء لتقييم أداء الكوادر التمريضية.

كما شملت التوصيات تطوير المعايير لإجراءات الرعاية التمريضية لمساعدة الممرضين على تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة.


وفيما يخص رؤساء التمريض، يتم توفير الدعم والتحفيز للممرضين لتحسين ثقتهم بأنفسهم واستقرارهم العاطفي، والعمل مساعدة الممرضين على جدولة وقت العمل، وتجنب العمل في أكثر من مهمة واحدة في نفس الوقت.

كلية التمريض جامعة بنها كلية التمريض جامعة سوهاج

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