"اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا".. دعاء اليوم الأخير في شهر رمضان

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان الكريم، ويحل عيد الفطر بعد نحو ثلاثين يوما قضاها المسلمون في طاعات وعبادات رغبة في إرضاء الله ونيل ثواب تلك العبادات، وكان ضمن عمليات البحث معرفة ما هو الدعاء المستحب في آخر أيام شهر رمضان الكريم.

دعاء آخر يوم رمضان:

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهداً لنا لا علينا

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا



اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب



اللهم اجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا



اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.



اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار".

ومع آخر صباح في شهر رمضان يستحب لك أن تدعي بالآتي، وذلك وفقا لموقع دار الإفتاء المصرية:

نسألك يا رب يا ألا ينتهي الشهر إلا وقد بشرتنا باستجابة دعواتنا وفرجت عنا همومنا..



نسألك يا رب يا من بلغتنا رمضان أن تبلغنا إياه أعوام بعد أعوم وأن تتقبله منا على ما كان منا من تقصير.

جدير بالذكر أن هناك ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر لتأدية العبادات والصلوات به ونيل الثواب في الدنيا والآخرة، حيث يحرص المسلمون في هذه الأيام المباركة على نيل رضاء الله من خلال تلك العبادات التي تقرب العبد إلى الله وتزيد من طاعته في هذا الشهر الكريم.

وهناك ثواب في الدنيا والآخرة لكافة الأدعية التي يدعوها المسلم في كل يوم .