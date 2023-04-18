الثلاثاء 18 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا".. دعاء اليوم الأخير في شهر رمضان

دعاء
دعاء

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان الكريم، ويحل عيد الفطر بعد نحو ثلاثين يوما قضاها المسلمون في طاعات وعبادات رغبة في إرضاء الله ونيل ثواب تلك العبادات، وكان ضمن عمليات البحث معرفة ما هو الدعاء المستحب في آخر أيام شهر رمضان الكريم. 

دعاء آخر يوم رمضان: 

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهداً لنا لا علينا

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا
 

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب 
 

اللهم اجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا
 

اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.
 

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار".

ومع آخر صباح في شهر رمضان يستحب لك أن تدعي بالآتي، وذلك وفقا لموقع دار الإفتاء المصرية:

نسألك يا رب يا ألا ينتهي الشهر إلا وقد بشرتنا باستجابة دعواتنا وفرجت عنا همومنا..
 

نسألك يا رب يا من بلغتنا رمضان أن تبلغنا إياه أعوام بعد أعوم وأن تتقبله منا على ما كان منا من تقصير.
جدير بالذكر أن هناك ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر لتأدية العبادات والصلوات به ونيل الثواب في الدنيا والآخرة، حيث يحرص المسلمون في هذه الأيام المباركة على نيل رضاء الله من خلال تلك العبادات التي تقرب العبد إلى الله وتزيد من طاعته في هذا الشهر الكريم.

وهناك ثواب في الدنيا والآخرة لكافة الأدعية التي يدعوها المسلم في كل يوم . 

 

اخر يوم رمضان اخر ايام شهر رمضان اخر يوم الدعاء المستحب الثواب

الأكثر قراءة

تكريم 700 حافظ للقرآن الكريم بمسابقة كبرى بدلهمو في المنوفية (صور)

ريال مدريد يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

قبول دعوى خلع "علا غانم" ضد زوجها الثالث

القبض على شخصين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالمعادي

«صحة بني سويف» تحرر 6 محاضر لمنشآت غذائية بمركز ببا

السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بطريق بلبيس الصحراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل يكتب: شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

جمال رشدي

ماذا يحدث فى السودان؟

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال