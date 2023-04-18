دعوات لمصر والعالم العربي.. 6 رسائل للرئيس السيسي من احتفالية ليلة القدر

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، كلمته اليوم الثلاثاء، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر"بتوجيه التحية للشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الرسائل للشعب المصري، خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء.

تحية للشعب المصري

وجه الرئيس السيسي التحية للشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة، وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام.

تهنئة حفظة القرآن

وجه الرئيس السيسي التهئنة لحفظة كتاب الله، من مصر وجميع دول العالم، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وأن يكون القرآن الكريم، رفيقاً لهم، في وجدانهم وسلوكهم الطيب، بما يحقق المقصد الأسمى، من قراءته، وفهمه وتدبره، والعمل بقِيَمِهِ العظيمة.



ليلة الأمن والأمان

قال السيسي: “إن الله سبحانه وتعالى، قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان، ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، بأن أنزل فيها القرآن، لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام، وليلة الرحمة والنور والهدى”.

رسالة الإسلام

وقال الرئيس السيسي: “هذه الليلة العظيمة تمثل لنا مناسبة طيبة، للتفكّر والتأمل، في حجم ومدى هذا التغيير الهائل، الذي انطلق برسالة الإسلام، وطال جميع أركان الدنيا، ومَسّ جميع مناحي الحياة”.



وأضاف: “تغيير هائل جذري، كان عماده العمل الصالح، المخلص النية لله ورسوله، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد، بعزيمةٍ لا تلين، وإصرارٍ على تعمير الأرض، والصبر على المَكارِه، والتحمل في سبيل تحقيق الأهداف السامية”.

الكفاح المتواصل والعمل الدؤوب

أكد الرئيس السيسي إن طريق العمل الدؤوب، والكفاح المتواصل، والصبر الواثق، والإيمان المطمئن، هو السبيل الحتمي، لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به، ونمضي عليه، بثقةٍ في الله سبحانه وتعالى، وفي قدرات شعبنا العظيم وإمكاناته، وفي إيمان هذا الشعب، بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان.



دعوات لمصر

وفي الختام قال الرئيس السيسي: “في هذه الأيام المباركة، ندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها، بعنايته ورحمته. نرجوه سبحانه وتعالى، أن يهدي الإنسانية للرشد والتعقل، في جميع أمورها، وأن يُلهمنا جميعاً، الصواب والسداد، ويحيطنا بنفحات من حكمته ونوره، لتعيننا، على بذل المزيد من الجهد والعمل، بما يرضيه، ويحقق آمال شعوبنا في المستقبل الأفضل”.



