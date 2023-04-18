رجال حول السادات [2]

شخصية الرئيس السادات من الشخصيات المحيرة في التاريخ من ناحية انه تمكن من تصفية خصومه، ثم تمكن من تحقيق انتصار أعاد به الأرض التي احلتها العدو الإسرائيلي، ولكنه مع ذلك دفع ثمن كل هذا من حياته وقتل غدرا وتجربته لم تنضج.

ورث عن جمال عبد الناصر بعض المحيطين به ومنهم:

حسن التهامي

ذكرنا دور حسن التهامي اثناء فترة عبد الناصر، وكان عبد الناصر قد ابعده عنه، ولكنه وقف الى جانب السادات في صراعه مع مراكز القوي لأجل ذلك قربه السادات وكلفة بمهمات صعبة، وقام بها على امل وجه. وكان عضواً في المحكمة الخاصة التي قامت بتصفيتهم. وعيّنه الرئيس السادات، بعد ذلك، في نهاية 1970، وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية. وفي عام 1977، منح درجة نائب لرئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. عيّنه الرئيس السادات، خلال حرب أكتوبر، مسؤولاً عن الدفاع عن مدينة السويس، عندما حاولت القوات الإسرائيلية اقتحامها، بعد صدور قرار وقف إطلاق النار، في 22 أكتوبر 1973وفي الذكرى الرابعة لحرب أكتوبر 1973أي في أكتوبر منحه الرئيس أنور السادات رتبة الفريق الشرفية بالقوات المسلحة، تقديراً لدوره في الدفاع عن مدينة السويس.

فبعد أيام قليلة من زيارة الرئيس السادات إلى القدس نوفمبر ٧٧ التي رافقه فيها حسن التهامي وبطرس غالي والكاتب انيس منصور وإحساسه بأن قفزته فوق اجراءات السلام ربما قد تفشل بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين. فقد اتفق السادات وبيجين على استخدام قناة غير رسمية لاستمرار الاتصالات بينهما عن طريق حسن التهامي من مصر وموشى ديان من اسرائيل تم تحديد موعد ثان للقاء ديان والتهامي في المغرب يوم الثاني من ديسمبر ١٩٧٧ تقريبا بعد ثلاثة أشهر من الزيارة الأولى.

ومنذ أول لحظة بدا أن الإسرائيليين يمارسون جيدا لعبة الصلاحيات. فعندما جلس ديان إلى حسن التهامي بحضور ملك المغرب الملك الحسن قال ديان: إن الأفكار التي يطرحها لم يوافق عليها مجلس الوزراء، غير أنه اتفق مع بيجين على تقديم مشروع لمقترحات إسرائيل لمعرفة رد مصر عليها، فإذا ما كانت إيجابية ستتم صياغتها في مقترحات محددة بحيث إذا وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي تجرى على الفور مناقشات عملية مع الحكومة المصرية. أما إذا رفضت مصر هذه المقترحات من حيث المبدأ فإنها ستعتبر لاغية وليس لها أي صفة رسمية وسيكون على إسرائيل إعادة النظر في موقفها.

وقد تحدث التهامي بعد ذلك فقال بحسم- كما ذكر ديان- إنه بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية في سيناء فلابد من إزالتها جميعا، وإن رئيس مصر وشعبها لن يقبلوا مستوطنة إسرائيلية واحدة ولا حتى جنديا إسرائيليا واحدا في سيناء. ولا جدوى من إضاعة الوقت في هذا الموضوع لأنه لن يكون هناك سلام حقيقي بين مصر وإسرائيل طالما ظل الإسرائيليون على أرضنا.

ولم يتغير موقف التهامي- يقول ديان- بالنسبة لشرم الشيخ. حقيقة أن السادات وافق على تواجد قوات الأمم المتحدة، ولكن ذلك لضمان حرية الملاحة عبر الخليج فقط. قال التهامي: حتى إدخال تغيير على الحدود الدولية أمر غير وارد، وعلم مصر سيرفرف على أرض سيناء غرب الحدود الدولية وليس علم الأمم المتحدة وإنما العلم المصري وحده.

ويستمر موشي ديان بقوله: انتهت المحادثات وودعت الملك الحسن فقبلني الملك هذه المرة على وجنتي وكان قد اكتفى بمصافحتي عند وصولي في الليلة الماضية. ولم أشعر بالسعادة- يقول ديان- عندما جلست في الطائرة عائدا إلى إسرائيل، وأنا أعيد التفكير في المحادثات التي جرت، حيث لم يتضح الموقف المصري. فقد ترك التهامي لدىّ الانطباع بأنه شخصية غامضة، خاصة عندما يزعم أنه من المقربين للسادات، فقد كانت كلماته كأنها صادرة عن السادات، لكنه لا يمثل الحقيقة، إذ إنه ليس مفوضا لطرح أي أفكار إزاء القضايا العامة، وإنما ينصت ثم يتكلم فحسب

في مباحثات السلام في كامب ديفيد سبتمبر 1978، كان التهامي ضمن أعضاء الوفد المصري وكان حسن التهامي يجلس مع الرئيس السادات، في استراحته. فكان يحدث أن يكون جالسًا بين أصدقائه ثم ينهض فجأة، ويقول بصوت مرتفع «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»، ويقول التهامي إن سيدنا الخضر مر أمام الجالسين، ولكن لا يراه ولا يرد عليه السلام إلا من كشف عنه الحجاب فقط.

ومع ذلك ظل حسن التهامي أقرب المقربين للرئيس السادات إلا أنه أدلى في عام 1979 بتصريحات صحفية معادية لليهود وللإسرائيليين نشرت في الكويت وأثارت استياء السادات والحكومة الإسرائيلية، مما أدى إلى عودته مرة أخرى إلى دائرة الظل حتى توفى في 9 ديسمبر 2009.. يتبع.