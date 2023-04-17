الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طه الناظر يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

هنأ طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الناظر، في تصريحات صحفية له اليوم، إن التاريخ خير شاهد على الروابط التي تجمع نسيج الشعب المصري العظيم، ووحدته وقوته التي جعلته صامدا أمام كافة التحديات التي مرت عليه، وقد قرأنا عن حروب وقفنا فيها على قلب رجل واحد وانتصرنا، وأزمات كان فيها الوطن نصب أعيننا جميعا وعبرنا منها بسلام.

أضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن المصريون جميعا مسلمين وأقباط في رباط إلى يوم الدين، وسيظلون جميعا في محبة وترابط مهما اشتدت الأزمات وكثرت المؤامرات.

وأوضح أن المصريون بجميع طوائفهم كيان واحد تدعمه الألفة والمحبة والترابط والتاريخ، ولن يفلح أحدا مهما كان أن يفرق بينهم.

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