المفوضية الأوروبية تندد بقرارات حظر الحبوب الأوكرانية

استنكرت المفوضية الاوروبية الاثنين، تدابير حظر فرضتها بولندا وهنغاريا على استيراد الحبوب وغيرذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا، حيث تمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى.

ووفقا لوكالة رويترز الاخبارية، أعلنت مصادر مطلعة عن إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية، كما تتكدس الحبوب، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار وهو ماادى الى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.

معلومات اضافية من السلطات المعنية

ونقلت الوكالة الاخبارية عن المفوضية ميريام غارسيا فيرير، إن الذراع التنفيذية للتكتل "تطلب معلومات إضافية من السلطات المعنية ليكون بإمكانها تقييم الإجراءات، مشددة من الضروري التأكيد على أن السياسة التجارية تعد اختصاصا حصريا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة".

وأضافت "في أوقات صعبة كهذه، يعد التنسيق والمواءمة بين جميع القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا، وفي بولندا سيطبق الحظر على واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضار والحليب والبيض وغير ذلك من المواد الغذائية.

قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية إنها "تأسف للقرار، حيث يواجه المزارعون البولنديون وضعا صعبا، لكننا نؤكد على أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون الوضع الأصعب" نظرا للحرب.

واقترحت الوزارة على البلدين التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.

وذكرت بودابست أنه خلال فترة الحظر "تتوقع الحكومة حلا دائما وتبني إجراءات في الاتحاد الأوروبي".