الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية يتصدر قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تصدر مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، المذاع على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» لليوم الحادي عشر على التوالي، منذُ عرض أولى حلقاته في السادس عشر من أبريل (النصف الثاني من رمضان 2023).

 

مشاهدات مسلسل تحت الوصاية

وجاء مسلسل تحت الوصاية ضمن الموضوعات الأكثر تفاعلاً وتداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك»، حاصدًا لملايين المشاهدة حتى الأن.

وويحظ مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023، بجماهرية واسعة منذُ عرض أولى حلقاته، وذلك بسبب أحداثه المشوقة والمفاجآت المتلاحقة التي يشهدها، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وجاز مسلسل تحت الوصاية على إعجاب المتابعين ومحبي الفنانة منى زكي، فضلاً عن الإشادات الواسعة التي حظي بها من قبل الفنانين والنقاد والمشاهير في مختلف المجالات.

وتخوض الفنانة منى زكي تجربة مهمة في مسيرتها الفنية بمسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، حيث تُجسد شخصية "حنان" التي ترعى أبنائها وتسعى لتوفير احتياجاتهم بعد وفاة زوجها، ومن ثمّ البحث عن حق الوصاية وولاية التعليم لأطفالها، كما تواجه العديد من التحديات والهروب من ولاية أسرة زوجها الذين يُلاحقونها من أجل مركب الصيد الذي تركه زوجها وهي تعمل عليه.

مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل تحت الوصاية وقنوات العرض

مسلسل تحت الوصاية.. ملخص الحلقة 10 قبل عرض حلقة اليوم

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

 

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

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