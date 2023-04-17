تمهيدًا لافتتاحها.. محافظ قنا يتابع استلام أثاث مكتبة مصر العامة

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استلام أثاث مكتبة مصر العامة بقنا، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وعاين محافظ قنا قطع الأثاث التي تم توريدها وأعمال التشطيبات النهائية بمبني المكتبة ووحداته المختلفة.

وأبدى بعض الملاحظات الفنية على أثاث المكتبة وتشطيباتها النهائية، ووجه بتسجيل تلك الملاحظات، وكلف مسئولي الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي أثاث غير مطابق للمواصفات.

وشدد على ضرورة توريد أثاث طبقًا للمواصفات المدونة بكراسة الشروط، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.



وأكد محافظ قنا أن المكتبة سوف تساهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال، كما أنها ستضم كتبًا في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتًا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم، مما يساعد على نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافى باستراتيجية مصر 2030، وتضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.