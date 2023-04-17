ضبط مخبز تصرف فى 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم.. وتحرير 30 محضرا بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، حملة تموينية على المخابز البلدية والمحلات التجارية بناحية مركزى أبو المطامير وحوش عيسي، فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 23 محضر متنوع فى مجال المخابز على النحو التالى ضبط مخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم قدرها 30 شيكارة عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 8 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد.

كما تم تم ضبط مخبزين للقيام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 3 مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق اووجود عذر قهرى، تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.

وخلال حملة مماثلة بناحية دمنهور تم ضبط 6 مخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام وضبط مخبز قام بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الإدارة التموينية بمركز المحموديه بحمله تموينية علي المخابز البلدية والأسواق والتجار بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة وتم تحرير عدد 2 محضر انتهاء صلاحيه "60قطعه جبن و10 علب صلصه 40عبوه مبيدات زراعيه منتهيه الصلاحيه"و تحرير محضر بيع بازيد من السعر الرسمي سجاير وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.

كما تم ضبط صاحب مخبز لقيامه بتجمبع 98 بطاقة تموينية مدعمة، وضبط صاحب مخبز لقيامه بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بعجز 25 جم في الرغيف الواحد وجار تطبيق اللائحة وغلق المخبز لمدة شهر وتم اتخاذ اللازم.