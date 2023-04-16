الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مضر جدًا لهؤلاء.. استشارى تغذية تكشف خطورة العرقسوس

العرقسوس
العرقسوس

حذرت هيئة الدواء المصرية، من تناول مشروب العرقسوس، وذلك لأنه له أثار جانبية خطيرة جدًا على الصحة، مثل ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب، انخفاض مستويات البوتاسيوم، بالإضافة إلى خطورته على الحوامل حيث يؤدي إلى الولادة البكرة.

وفي السياق، قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" إن العرقسوس له فوائد عديدة قبل أضراره.

وتابعت: "أضرار مشروب العرقسوس على مرضى الضغط كبيرة جدًا؛ لأنه يؤدي إلى ارتفاع الضغط وتأثيره قوي جدًا في ذلك".

واستكملت: "في ناس ضغطها يصل إلى 180 بسبب العرقسوس، بسبب الإفراط في تناوله" محذرة مرضى ضغط الدم من تناول العرقسوس.

وأشارت إلى أن من ضمن أضرار مشروب العرقسوس أيضًا أنه يقلل البوتاسيوم في الجسم، وإذا قل مستوى البوتاسيوم تحدث مشكلة في العضلات مثل الارتخاء، كما أنه يؤثر على كهرباء القلب.

وواصلت: "أما عن فوائد العرقسوس، فهو مفيد جدًا في علاج الأمراض الالتهابية أو المناعية، ويحسن مشكلات الالتهاب، ومفيد أيضًا لقرح المعدة".

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