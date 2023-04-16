مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7

تصاعدت الأحداث في الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 7 خاصةً بعد إخبار عمة الكبير وهي الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم ضمن ضيوف شرف المسلسل.



ويبحث الكثير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 7.



ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع.

دقائق قليلة تفصل المشاهدين والجمهور عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي7، والتي من المقرر لها عرضها في تمام الساعة 6.15 مساء، حصريًا على قناة on.

مواعيد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 7



ويمكن لمن فاته عرض الحلقة الجديدة اليوم الأحد، يمكن مشاهدة الحلقة الـ 25 في مواعيد العرض والتي تكون في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

جدير بالذكر أن مسلسل "الكبير أوي 7" من بطولة عدد كبير من الفنانين على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.