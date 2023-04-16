وسط إهتمام إعلامي وشعبي .. مساء اليوم "يوم الوفاء" بمركز شباب زفتي

تنطلق مساء اليوم إحتفالية كبرى، بمركز شباب زفتى، بمحافظة الغربية، على هامش نهائي دورة حزب مستقبل وطن، علي روح فقد الشباب فتحي محمد فوزي فودة، عضو مجلس إدارة مركز شباب زفتي، والتي تشهد إهتمام إعلامي وشعبي كبير.



ومن المنتظر أن يحضر الحفل والمباراة النهائية يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، ووتلد الفقيد، ومحمد عادل راعي الدورة، وقيادات الحزب بالغربية وعلي رأسهم محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، وعضو مجلس الشيوخ.



وتلقي الدورة دعمًا كبيرًا علي جميع المستويات داخل محافظة الغربية، لما للفقيد ووالده علاقات طيبة علي المستوي الشعبي والرياضي والرسمي، ويشرف علي الحفل الذي أُطلق عليه "يوم الوفاء"، لفيف من القيادات الشعبية والرياضية، وستقام الفقرات الخاصة بالحفل ومباريات الدورة النهائية، داخل ملعب كرة القدم القانوني، داخل مركز شباب زفتي مستضيف الدورة.

وسيشهد الحفل عدة فقرات فنية إلي جانب عروض من فرق الكاراتيه والتايكوندو والكنج فو بمركز الشباب، كما سيشهد الحفل تكريم وتسليم شهادات التقدير لجميع الكريمين الذين تم الإعلان عنهم.

وعلى صعيد ، نظم أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية الخدمية الكبرى، ومجلس مدينة زفتى، حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، داخل مركز شباب مدينة زفتي، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتحت رعاية وإشراف محافظة الغربية، متمثلة في مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد شتا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مسابقة القرآن الكريم هذا العام تمت علي مدار أيام الشهر الفضيل، وسط إقبال من الأطفال والشباب والكبار، وتم إختيار الناجحين بالنسب المئوية، حيث تم تكريم الجميع ومنح الثلاث مراكز الأوائل في كل فئة جوائز مالية وعينية.