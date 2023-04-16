موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل جت سليمة لـ دنيا سمير غانم من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من عشاق الدراما الرمضانية.

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لعام ٢٠٢٣ لمتابعة أحداث مسلسل جت سليمة عبر قناة سي بي سي خلال شهر رمضان المبارك، خصوصًا بعد أن اكتشف الملك وجود حركة غريبة داخل القصر، وذلك بعد تجول "سليمة" و"موكوس" في القصر رأت شقيقها "عمر" وعرفت أنه دمية لدى الأمير "رعد" حاولت الاقتراب من أخيها لكن "موكوس" منعها حتى لا يتم القبض عليها.

ونجحت “سليمة” دنيا سمير غانم في مقابلة شقيقها "عمرو"، بمساعدة ابنة السلطان “أحلام” مايان السيد، في غرفة نجل السلطان.

موعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 10

ويعرض اليوم الحلقة 10 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء، والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama