هاني سويلم يطمئن على بعثة الري في مناطق التوتر بالسودان

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اتصالا هاتفيا ببعثة الري في السودان للاطمئنان على أحوال العاملين خاصة في المناطق التي تشهد توترات.

يأتي ذلك في إطار متابعة أحوال المصريين بدولة السودان بعد التطورات الأخيرة هناك.

وأكد وزير الموارد المائية والري أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع أفراد البعثة بالسودان، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للبعثة وللعاملين فيها.

التنسيق مع السفارة المصرية بالسودان فيما يخص سلامة البعثة

كما أكد الدكتور هانى سويلم ضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان فيما يخص سلامة أعضاء البعثة وتوفير المؤن الأساسية وضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة والسلامة والابتعاد عن مناطق التوترات لحين استقرار الأوضاع في أقرب وقت بإذن الله.