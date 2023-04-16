الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 4 وإصابة 6 بتصادم 3 سيارات فى البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، الأحد، في حادث تصادم 3 سيارات نقل بطريق مرسى علم إدفو، جنوب محافظة البحر الأحمر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة البحر الأحمر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات نقل بطريق مرسى علم إدفو، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وسيارات من الحماية المدنية لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي نتج عن تصادم 3 سيارات، حيث أسفر الحادث عن تفحم 4 جثث وإصابة 6 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى لحين تلقي تعليمات من النيابة العامة.

وكشف مصدر طبي لـ"الدستور" عن أن المصابين حالتهم خطرة وهم يتلقون العلاج حاليًا وتحري عملية إسعافهم، وهناك حالات سيتم نقلها لمستشفيات خارج المحافظة لإجراء عمليات عاجلة لهم.

إصابة 10 أشخاص البحر الاحمر السيطرة على الحريق تصادم 3 سيارات رفع درجة الاستعداد القصوى عمليات النجدة نقل المصابين إلى مستشفى وقوع حادث تصادم

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