الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضرة العمدة الحلقة 24| "شلباية" تكتشف خيانة "محجوب" لها وزواجه من "منال"

وفاء عامر فى حضرة
وفاء عامر فى حضرة العمدة

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة، الحلقة 24، تصاعد بشكل كبير فى معظم الخطوط الدرامية الخاصة بكل الشخصيات والقضايا التى يتم مناقشتها خلال العمل الدرامي.

 

تفاصيل أحداث الحلقة 24 لمسلسل حضرة العمدة

وخلال الحلقة 24، قامت «شلباية» وتجسدها الفنانة وفاء عامر، بمراقبة زوجها «محجوب» ويحسده الفنان محمد مهران، ومن ثم اكتشفت خيانته لها وزواجه من سيدة أخرى «منال» وتجسدها الفنانة الشابة ساندى مراد، ولكنها لم تقم لمواجهته إلا أن، ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث خلال الحلقات المقبلة خاصة أنها توعدت له وهو ما استنتجه المشاهد من خلال نظراتها.

«رفيدة» تحضر الندوات التثقيفية وتنتقد أفكار والدتها 

وفى سياق متصل، كشفت الحلقة 24، أيضا ذهاب «رفيدة» وتجسدها الفنانة صولا عمر، فى الأحداث، لحضور الندوات والمجالس التثقيفية التى تعقدها حضرة العمدة «صفية الفارس» وتجسدها النجمة روبي، ما آثار غضب والدة رفيده، وهى سيدة إخوانية ضد تمكين المرأة تدعى «نعمات» وتجسدها فى الأحداث الفنانة منال سلامة، التى ذهبت كي تأخذ رفيده وتمنعها من الندوات، الا ان الأخيرة رفضت وأكدت لها أنها لا تقتنع بأفكارها البالية.

حضرة العمدة الحلقة 24| مواجهة نارية بين دينا وزوجها بسبب "الختان"

أحداث و أبطال مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة، العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية الهامة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج القاصرات، الميراث، والهجرة غير الشرعية، التطرف الدينى، وغيرها ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، وشيرى أشرف، ومحمد مهران، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمى، وصولا عمر، وعبدالرحمن عزوز، ودنيا جمعة، ودنيا عظيم، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.

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