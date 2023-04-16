"آثار الإرهاب وجرائمه على الدول والمجتمعات" ندوة بثقافة المنيا

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة بقرى محافظة المنيا المختلفة، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع محافظة المنيا شهدت قرية تندة، بمركز ملوي جنوب المحافظة ندوة تحت عنوان " آثار الإرهاب وجرائمه علي الدول والمجتمعات لفرع ثقافة المنيا .

تضمن برنامج اليوم الأول والذي أقيمت فعالياته بمركز شباب تندة ندوة بعنوان "آثار الإرهاب وجرائمه على الدول المجتمعات"، بمشاركة الشيخ أحمد جمال أبو المجد، وحنا بطرس، وتحدثا عن معنى الإرهاب وأنواعه، وجهود الدولة في محاربته والتصدي له، ونشر الوعي الثقافي والفكري المستنير.

كما عقدت ورشه اكتشاف مواهب في التمثيل والإلقاء والشعر، من تدريب المخرج وائل مجدى، وورشة فنية عن حب الوطن واحتفالات شهر رمضان، من تدريب الفنان إيهاب نادى، بجانب معرض للكتاب تضمن إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية وعمل مفارش من الخيوط وشنط تدريب زينب كامل، ومنى خليفة مشرفات قسم المرأة بقصر ثقافة المنيا.

وشهد اليوم الثاني محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" بمشاركة المهندس أحمد سيد، والشاعر سفيان صلاح، وتحدثا فيها عن معنى المواطنة والانتماء للوطن، والحقوق والواجبات التى يجب أن يقدمها الشباب لوطنهم، وكيفية الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن وحمايته من أي عدوان خارجي يحاول التعدى عليه والفعاليات نظمها فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وأوضحت الدكتورة رانيا عليوة، رئيس فرع ثقافة المنيا ، أن قصر ثقافة المنيا كان قد قدم محاضرة تثقيفية بعنوان " بطولات تحرير سيناء" ضمن أنشطة الثقافة العامة بالقصر،حاضرها مصطفى الحسينى مدير مركز الإعلام المنيا الأسبق.

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