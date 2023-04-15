السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان يسقط أمام مونزا بهدف في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ومونزا
إنتر ميلان ومونزا

سقط فريق إنتر ميلان على ملعبه ووسط جماهيره أمام مونزا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وفشل لاعبو إنتر ميلان في تسجيل أي أهداف طوال الشوط الأول على الرغم من السيطرة على مجريات اللعب لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد على عكس سير المباراة في الدقيقة 78 من عمر المباراة عن طريق لوكا كالديرولا لاعب مونزا.

وواصل إنتر ميلان نتائجه السلبية في المباراة الخامسة على التوالي حيث خسر الفريق 4 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يحقق أي انتصار منذ الفوز على إلتشي بهدفين دون رد يوم 5 مارس الماضي.

ورفع مونزا رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند 51 نقطة في المركز الخامس.

انتر ميلان مونزا مباراة إنتر ميلان ومونزا الدورى الايطالى

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