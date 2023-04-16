الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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داعية إسلامى: النبى أوتى الجمال كله.. وهذا سر عدم افتتان النساء به

النبي محمد صلى الله
النبي محمد صلى الله عليه وسلم

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد سيف، إن الجمال اسم جامع لكل أنواع المكارم والمحاسن التي تتعلق بها النفوس السوية أيا كانت ظاهرة أو باطنة، وعندما نرى أن الله يحب الجمال، وأن النبي عليه السلام أحب خلق الله له فإننا لابد أن نعلم أن النبي أجمل خلق الله بل هو أصل الجمال.

وصف حسان بن ثابت في النبي

وأضاف "سيف"، خلال حلقة برنامج "نبي الرحمة"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، من أجمل وأبلغ ما قيل في وصف النبي ما قاله حسان بن ثابت أحد الصحابة ومن شعراء النبي قال فيه: وأجمل منك لم ترى قط عيني.. وأحسن منك لم تلد النساء.. خلقت مبرء من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.

وتابع، أن أهل العلماء قالوا إن النبي لو أعطي الجمال كله، وسيدنا يوسف أعطي نصف الجمال فلما افتنت النساء بسيدنا يوسف، ولم تفتتن بالرسول عليه السلام؟، فقالوا إن النبي أوتي الجمال كله ولكن كان هناك ساترًا من الجمال والهيبة المحمدية منعت افتتان النساء به.

الشيخ أحمد سيف النبي عليه السلام أعطي الجمال كله يوسف النساء الهيبة المحمدية افتتان النساء

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