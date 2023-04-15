الحلقة 4 مسلسل حرب.. الضابط يطلب عدم العودة من العريش إلا بعد تصفية الإرهابيين

بدأت أحداث الحلقة 4 من مسلسل حرب، مستمرة في إثارتها وإيقاعها السريع حسبما وصفه عدد من المتابعين.

تضمنت الحلقة جدال بين المقدم شريف والضابط عمر حول العودة إلى القاهرة، إذ طلب الضابط عمر من المقدم شريف الانتظار وعدم العودة إلا بعد النجاح في ضبط باقي الإرهابيين.



كذلك عرضت الحلقة وصول الإرهابي "الظافر " الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا إلى مقر قيادة داعش للقاء الشيخ أبو القاسم أمير التنظيم، ليبارك لأمير التنظيم نجاح العملية الإرهابية بتفجير قسم العريش.

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وكان قد سافر "الظافر" "الإرهابي عثمان" إلى الشيخ "أبوالقاسم" "امير التنظيم" في سيناء، ليطلب منه كميات كبيرة من المواد المتفجرة "سي فور"، لصناعة 100 صاروخ، ليوافق "أبوالقاسم"، ثم يخبر مساعده بأنه يريد أن يرى السلاح الذي سيصنعه ويستخدمه أولًا ثم سيقوم بقتله.

كما كشفت الحلقة عن ظهور "مدحت"، وهو أكد العناصر الإرهابية والذي أنكر في البداية معرفته بأي تواصل مع تلك الخلية، إلا أنه وبعد الضغط عليه أخبر الضابطين بأنه سينتظر صديقه "فؤاد" على إحدى مقاهي العريش ثم اتفقا معه على أنهما سيتبعاه وعليه التصرف بشكل طبيعي.

يخوض النجم أحمد السقا في المسلسل مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بينما يقدم الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني يكشف عمليات الإرهابي وجماعته.

مسلسل حرب بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.