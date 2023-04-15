وزير الأوقاف فى برنامج "الأسماء الحسنى": الشكر سبيل المزيد من نعم الله
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الله "عز وجل" حليم غفور شكور، والشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعات فيثيب عليها بعظيم الثواب ومزيد العطاء، يقول "سبحانه": "لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ".
وقال وزير الأوقاف - في الحلقة الرابعة والعشرين من برنامج: "الأسماء الحسنى"- إن للشكر ثلاثة أركان، الركن الأول هو الاعتراف بنعمة الله "عز وجل"، وأن تدرك أن الفضل كله لله، وأنه صاحب الفضل والمنة، وأن النعمة منه، موضحا أن الركن الثاني أن تستعين بالنعمة على طاعة الله، لا تطغى بها، فلا يكون المال سبيلا لتكبرك على خلق الله أو التعالي عليهم، أو على أذى أحد من الناس، إنما يكون سبيلك في الخير.
وأشار الوزير إلى أن الركن الثالث أن تشكر من أجرى الله النعمة على يديه، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من لم يشْكُرِ الناسَ لم يشْكُرِ اللهَ"، وفي الحديث القدسي يقول رب العزة: "عِبَدِيْ! لَمْ تَشْكُرْنِي إِذَا لَمْ تَشْكُرْ مَنْ أَجْرَيْتُ النِّعْمَةَ عَلَى يَدَيْهِ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من صنع إليكم مَعْروفًا فكافِئُوهُ، فإنْ لم تَجِدُوا ما تكافِئُونَهُ، فادعوا لَهُ حتى تُرَوا أنَّكم قَدْ كافَأْتُمُوهُ".
وأكد وزير الأوقاف أنه بالشكر تزيد النعم، والشكر لا يكون بالكلام وإنما يكون عملًا، يقول الحق سبحانه: "اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ"، فشكر المال بإنفاقه في سبيل الله، وشكر الصحة أن تعين الضعيف وأن تأخذ بيده، وشكر النعمة يكون من جنسها، والنعم تدوم بالشكر وتزول بالجحود وبكفران النعمة، وقد حذرنا القرآن الكريم في مواضع عديدة من كفران النعم وعدم الوفاء بحقها، وعدم شكر المنعم، يقول سبحانه: "إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ" عزموا أن يجنوا ثمارهم وأن لا يدخل عليهم يتيم ولا مسكين،" إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا" كان القصد أنهم يجنون ثمارها، والقرآن الكريم عبر بالصرم والقطع لأنهم بجحودهم لنعم الله وتبييت النية على عدم إعطاء حق الفقراء والمساكين كان القطع والحرمان، "وَلَا يَسْتَثْنُونَ" قيل: لم يقولوا إن شاء الله، وقيل : لم يستثنوا يتيما ولا مسكينا من الحرمان وعدم الدخول عليهم، "فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ" كالرماد المحترق، فالجزاء من جنس العمل، عندما بيتوا النية على حرمان الأيتام والمساكين كان الحرمان لهم قبل الأيتام والمساكين: "فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ "بيتوا النية على منع الفقراء والمساكين "وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ "أي على منع الفقراء والمساكين من الدخول"قادِرِينَ "لم يعودوا قادرين إلا على المنع إذ احترقت جنتهم، "فَلَمَّا رَأَوْهَا" متحرقة كالرماد، "قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ" لقد ضللنا الطريق إلى الجنة إذ جئنا ليلا، لا لقد ضللتم الطريق إلى الله عادوا إلى رشدهم واستفاقوا: "بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ" التسبيح ليس بالكلام فقط، وإنما بأداء حق النعمة، بحسن الرجوع إلى الله بالعمل "اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا".
وأضاف أن القرآن الكريم حذر من الوقوع في مثل صنيعهم فيقول: "كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .. مؤكدا أنه لا يستوي من يشكر النعمة ومن يجحد ويمنع حق الفقراء والمساكين، فبالشكر تدوم النعم، يقول سبحانه: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"، ثم إنك إن شكرت شكرت لنفسك، وإن كفرت فإن ربك غنيٌ، ولو شاء ربك لأغنى الناس جميعا من فضله، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فأدوا حق الله في المال، أدوا حق الله في العلم بتعليمه للناس، أدوا حق الله في الجاه، أدوا حق الله في الصحة بطاعة الله وخدمة الفقراء، في الحنو على الفقراء والمساكين، شكر المال إنفاقه في سبيل الله، وخير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر.