السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكى بمركز بلبيس بالشرقية

مصرع
مصرع

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أمام فيلا بازان دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

 فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال "محمد م ا ا"، 63 سنة، مقيم سراج الدين دائرة مركز بلبيس "جثة هامدة" متأثرًا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أمام فيلا بازان دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، أصيب 17 في حادث تصادم بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى سابقا اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث اصطدام أتوبيس 26 راكبًا بسيارة ملاكي بطريق فاقوس- أكياد، أمام الدراكة، مما أسفر عنه إصابة 17 بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وأصيب كل من "رجب. م 40 سنة، وسعد. ع. ع، 30 سنة، ومحمد. ح. م، 25 سنة، ومحمد. ع. ع، 30 سنة، ومحمد. ش. إ، 20 سنة، وعبده. ال، 27 سنة، زينب. ع. ع، 25 سنة، ومحمود. ح. م، 52 سنة، وعبدالرحمن. ال. ع، 22 سنة، محمد. س. إ، 45 سنة، جميعهم مقيم بمدينة فاقوس، والسيد. م. إ، 22 سنة، وحسن. إ. م، 24 سنة، وسعد. ح. م، 26 سنة، ونبوية. ع. ال، 52 سنة، مقيمين قرية الغزالى، دائرة مركز فاقوس، ومحمد. غ. م، 25 سنة، وأحمد. م. ع، 32 سنة، ووفاء. ر. م، 27 سنة، مقيمين قرية أكياد بمركز فاقوس".

ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بـ5 سيارات لنقل المصابين وعلاجهم، وتم نقل المصابين لمستشفى فاقوس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، ومن المقرر خروجهم جميعًا لتماثلهم للشفاء وتحرير محضر بالواقعة. 

 

 

أجهزة الأمنية التحفظ على الجثة التحفظ على الرعاية الصحية الانتقال العلاج اللازم

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