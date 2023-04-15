السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هشام إسماعيل عن الكبير أوي7: "فزاع دور مختلف.. وأحب العمل مع مكي"

هشام اسماعيل
هشام اسماعيل

أعرب الفنان هشام إسماعيل، الذي يجسد شخصية فزاع غفير في دوار عمدة المزاريطة، عن سعادته بنجاح الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، متابعًا: "كنت متوقع النجاح لأننا تعبنا وكنا كلنا فريق بيحب بعضه، خاصًة مكي فنان جميل ومتواضع وأنا بحب الشغل معاه".

 

وتابع إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "أنا سعيد بشخصية فزاع جدًا لأنها وش الخير عليا، واعترف أنها كانت السبب الرئيسي في شهرتي"، بالإضافة إلى أن الورق الخاص بالمسلسل والحلقات المختلفة ورق قوي ساهم بشكل كبير في نجاح العمل.


وأضاف الفنان هشام إسماعيل أن دور فزاع في مسلسل الكبير أوي بمختلف أجزاؤه لا يُشبه أي دور آخر قدمه من قبل، أو في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يجعلني أقبل بالدور كل مرة وكل جزء جديد من مسلسل الكبير أوي.

 

ويظهر الفنان هشام إسماعيل بدور فزاع في مسلسل الكبير أوي منذ بدايته في الجزء الأول عام 2011، بشخصية فزاع الغفير ويعيش ويتطور مع تطور العالم والتكنولوجيا الحديثة، وفي أحد الأجزاء يتزوج من سامنتا والدة الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، وفي الجزء الجديد السابع يظهر فزاع مدى ارتباطه بالعالم الخارجي والاهتمام بالرياضة سواء الزومبا أو اليوجا.


أبطال مسلسل الكبير أوي 7

 

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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