موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة نجمنا محمد صلاح، في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ايلاند رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضيةن وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية وإيقاف نزيف النقاط، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة الاقتراب من المربع الذهبي هذا الموسم.

ولم يحقق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، ليوّدع الريدز دور الـ16 من التشامبيونزليج بنتيجة 2-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد خسر ليفربول أمام بورنموث بهدف نظيف، ومانشستر سيتي بنتيجة 1-4، قبل أن يقع في فخ التعادل السلبي مع تشيلسي، كذلك تعادل مع أرسنال بنتيجة 2-2، في آخر أربع جولات من البريميرليج.

في المقابل، يرغب فريق ليدز يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المرتقبة وحصد الثلاث نقاط أيضًا، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، كذلك استغلال تعثر ليفربول في الموسم الحالي 2022-2023.

ترتيب ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين خلف برايتون صاحب المركز السابع برصيد 46 نقطة.

بينما يتواجد ليدز يونايتد حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.