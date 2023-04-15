السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق عقار فى البدرشين دون إصابات

حريق عقار
حريق عقار

اشتعل حريق أعلى سطح منزل في إحدى قرى البدرشين بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرته وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بعقار بقرية تابعة لمركز البدرشين، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن الحريق اشتعل أعلى سطح المنزل، دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق البدرشين بمحافظة الجيزة الحماية المدنية أمن الجيزة

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