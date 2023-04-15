السيطرة على حريق عقار فى البدرشين دون إصابات

اشتعل حريق أعلى سطح منزل في إحدى قرى البدرشين بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرته وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بعقار بقرية تابعة لمركز البدرشين، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن الحريق اشتعل أعلى سطح المنزل، دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.