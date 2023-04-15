رفع 180 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها ورفع مخلفات المقلب الوسيط وقامت برفع 180 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من رفع ١٠٠ طن من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى بمعدات الحملة الميكانيكية، فى ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لاتألوا جهدا للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك من خلال الحملات المكثفة بشوارع الأحياء والقرى، حيث قامت أقسام البيئة برفع ٨٠ طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بقرى بنى محمد سلطان وتلة وحى غرب المدينة، وتم تنفيذ تلك الحملات تحت إشراف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان ومحمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة وبلال طه رئيس حي غرب المدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الجهود المبذولة؛ لرفع كفاءة منظومة النظافة اليومية وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والآوبئة وخاصة فيروس كورونا، بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات أول من نقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال وحملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم بجميع شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا