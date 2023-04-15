صحة السويس: رفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد القيامة وأعياد الربيع

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، رفع حالة الاستعدادات القصوي بجميع مستشفيات المحافظة؛ استعداداً لاستقبال أعياد القيامة المجيد والربيع وعيد الفطر المبارك.

ووجهت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، تعليماتها لجميع مديري المستشفيات والإدارات الفنية بالمديرية؛ لرفع حالة الاستعداد للأعياد بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال اي حالات طارئة.

وكانت الدكتورة أمل قد وجهت بإنعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتلقى أي بلاغات والتعامل معها.

و شددت رشدي على تكثيف الرقابة على محلات ومنافذ الأغذية، ومنظومة صرف الألبان والطعوم بالوحدات، بالإضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، برفع حالة الطوارئ للقصوى؛ استعداداً لعيد القيامه المجيد وأعياد شم النسيم و حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتوجيهاته للتنسيق الكامل وتسخير جهود المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأزمات خلال عطلة الأعياد القادمة.