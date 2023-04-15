البترول تواصل خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل .. وأولوية لحياة كريمة

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ خطة مصر القومية لزيادة أعداد المستفيدين من المواطنين بالغاز الطبيعي، من خلال توصيل الغاز للمنازل فى كافة قرى ومدن الجمهورية، حسب تعليمات القيادة السياسية برفع العبئ عن المواطنين من تحمل سعر إسطوانة البوتاجاز، وكذلك للحد من عملية استيراد البوتاجاز مما يوفر العملة الدولارية.

واستطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها العاملة فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومد الشبكات، أن تصل بنهاية ديسمبر 2023 إلى توصيل أكثر من 14 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي لتحل محل البوتاجاز.

وحددت وزارة البترول حسب الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها توصيل الغاز إلى ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، بما فى ذلك المدن الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخراً فى كافة المحافظات، حيث تم توصيل الغاز ل 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة.

كما استهدفت خطة البترول توصيل الغاز للمنشآت التجارية والصناعية والمخابز وكذلك محطات الكهرباء، حيث تم توصيل الغاز إلى ما يقرب من 124 مصنعا جديدا، و1825 منشأة تجارية.

كما شاركت وزارة البترول فى مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتوصيل الغاز لأكثر من 185 قرية ضمن المبادرة الشاملة بمد الشبكات وتوصيل الخطوط، مما خفف العبئ عن المواطنين لإحلالهم الغاز الطبيعي محل البوتاجاز.