السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كوكا" يسجل ويشارك في خسارة آلانيا سبور أمام أنطاليا بالدوري التركي

أحمد حسن كوكا مع
أحمد حسن كوكا مع فريقه آلانيا سبور

تغلب فريق أنطاليا سبور، على ضيفه آلانيا سبور، بثلاثة أهداف مقاب هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد (أنطاليا)، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

ورفع أنطاليا سبور، رصيده إلى 32 نقطة، في المركز العاشر, متقدمًا بفارق الأهداف عن آلانيا سبور، الذي حل في المركز الثاني عشر.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم المصري أحمد حسن كوكا، مع فريق آلانيا سبور، حيث خاض اللقاء أساسيًا وسجل هدف التقدم لفريقه، قبل أن يخرج بديلًا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

افتتح "كوكا" التسجيل لفريق آلانيا سبور، في الدقيقة 21، لكن دجوكان سينيك، أدرك التعادل لأنطاليا سبور، في الدقيقة 27.

ووضع السنغال الحسن نداو، أصحاب الأرض، في المقدمة، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يضيف بيرتوج يلدريم، الهدف الثالث لأنطاليا سبور في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وأكمل آلانيا سبور، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد أوموت جونيس لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.

أنطاليا سبور آلانيا سبور الدوري التركي الممتاز احمد حسن كوكا كوكا

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