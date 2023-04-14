بعد قليل.. عرض الجزء الثانى من حلقة رضوى الشربينى ببرنامج "أنا والقناع"

تعرض قناة الحياة الفضائية، بعد قليل، الجزء الثاني من حلقة الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامج “أنا والقناع” الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وتكشف رضوى عن الوجه الآخر لها الذي لا يعرفه الجمهور وتتحدث عن حياتها الشخصية وتجربة انفصالها وكيف أثرت فيها وفي حياة بناتها وعن علاقتها بالمجتمع وعن قناعتها الثابتة والأقنعة التي أسقطها الزمن من على وجهها، ومن المقرر عرض الجزء الثاني من الحلقة أيضا عبر قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

تصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج "أنا والقناع" على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة "CBC" في تمام الساعة العاشرة مساءً.