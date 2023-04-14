الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام يوم الاثنين 17 أبريل، على ملعب إيلاند رود، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويرغب ليفربول في العودة لسكة الانتصارات، والتي غابت عنه في آخر 4 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام بورنموث ومانشستر سيتي، وتعادل مع تشيلسي وأرسنال.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد؟

وفي هذا التقرير، نستعرض: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد؟

– محمد صلاح يرغب في مواصلة سجله الجيد أمام ليدز يونايتد، حيث سبق أن سجل 7 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا في 5 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي.

– محمد صلاح يرغب في تسجيل هدفه الـ 25 هذا الموسم مع ليفربول، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 آخرين، في 42 مباراة بمختلف المسابقات.

– محمد صلاح يرغب في تعزيز رقمه القياسي كهداف لـ ليفربول في المباريات خارج الأرض، حيث يتصدر القائمة برصيد 56 هدفًا.

وكان فريق ليفربول، قد تعادل مع ضيفه أرسنال، بهدفين لمثلهما، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود”، يوم الأحد الماضي.

ليفربول كان قد تأخر بثنائية عن طريق جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، قبل أن يستطيع إدراك التعادل عن طريق النجم المصري محمد صلاح، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لكنهم أهدروا عددًا وفيرًا من الفرص، وإضاعة “مو” لركلة جزاء أيضًا مع بداية الشوط الثاني، ليفرط في تحقيق الانتصار.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي، فيتواجد رفاق محمد صلاح في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2023-2024.

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