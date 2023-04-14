"التعليم" فى أسبوع.. ختام الدورات الرمضانية والتوعية بحماية المنافسة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ٩ إبريل – الخميس ١٣ إبريل ٢٠٢٣) ويتضمن ما يلي:

الأحد ٩ إبريل

وزير التربية والتعليم يستعرض أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس النور للمكفوفين ويؤكد أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، ويرحب بدراسة مقترح لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الادوات اللازمة لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد.

الاثنين ١٠ إبريل

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فعاليات احتفالية للنشاط الفني والمسرحي لعدد من مدارس القاهرة بمسرح مدرسة النصر للغات التابعة للمعاهد القومية بمصر الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون المدرسية" حيث شارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

الثلاثاء ١١ إبريل

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ويؤكد على أن التعليم مسئولية قومية تضامنية والنجاح في تحقيق أهدافه يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية.

الثلاثاء ١١ إبريل

نظمت وزارة التربية والتعليم والسفارة الهندية بالقاهرة معرض "لمحات من الهند للمعلمين" بدار الأوبرا المصرية للوحات معلمي التربية الفنية بصالة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأجيت جوبتيه سفير دولة الهند بمصر.

الثلاثاء ١١ إبريل

وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة تعزيز التعاون لتوعية الطلاب بمفهوم وثقافة حماية المنافسة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديري الادارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعي بثقافة حماية المنافسة وتزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها .

الثلاثاء ١١ إبرايل

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن تطوير منظومة الرياضة المدرسية تستهدف رفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس المصرية.

الأربعاء ١٢ إبريل

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات من بينها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة، فضلا عن متابعة الاجراءات الخاصة بتفعيل مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي" والاستثمار في قدرات الطلاب الموهوبين فنيا، كما استعرض الوزير كافة الاجراءات المتعلقة بانتقال العاملين للمقر الجديد للوزارة.

الخميس ١٣ أبريل

تفعيلا لمقترح لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اتفق وزير التربية والتعليم مع صندوق "عطاء" على توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين، والذي يتضمن

تسليم أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بالاضافة إلى تجهيز معمل كل مدرسة من مدارس المكفوفين بأجهزة السطر الالكتروني بجانب تأهيل وتدريب الطلاب والمعلمين على هذه الاجهزة.