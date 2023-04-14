ضبط 32 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 650 حكمًا قضائيًا بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة منفلوط) أسفرت جهودها عن ضبط (32) قطعة سلاح ناري عبارة عن (11 بندقية آلية – 7 بنادق خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى – 175طلقة مختلفة الأعيرة- 11 خزينة) بحوزة (21 متهم " ل 8 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالهم (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 100 جرام لمخدر الأفيون- 570 جرام لمخدر الشابو – 60 قرص مخدر) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (650) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.