الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 32 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 650 حكمًا قضائيًا بأسيوط

الأسلحة
الأسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة منفلوط) أسفرت جهودها عن ضبط (32) قطعة سلاح ناري عبارة عن (11 بندقية آلية – 7 بنادق خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى – 175طلقة مختلفة الأعيرة- 11 خزينة) بحوزة (21 متهم " ل 8 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالهم (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 100 جرام لمخدر الأفيون- 570 جرام لمخدر الشابو – 60 قرص مخدر) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (650) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة الأسلحة النارية والذخائر المحكوم عليهم الهاربين الذخائر غير المرخصة بمديرية أمن أسيوط

الأكثر قراءة

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

كشف لغز طفل مذبوح داخل محل كوافير في بلبيس

تعديل تشريعى منتظر يمنح المطلقة 5% من دخل طليقها الشهرى بعد 5 سنوات

قبل ما تسافر في العيد.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر الجديدة

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد

المشاط تُشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمناقشة إصلاحات وتطوير دور البنك الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة