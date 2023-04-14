الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى| الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة فاركو

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران، وذلك تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. 

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في فقرات فنية وتكتيكية متنوعة ضمن فقرات المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، والمقرر لها التاسعة والربع مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.

وكان محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اكتفى  بجلسة تدريبات بدنية وتأهيل منفرد في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن محمد عبد المنعم خضع لفحص طبي أثبت إصابته في العضلة الأمامية. 

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب بدأ تدريبات التأهيل اليوم، وذلك في إطار البرنامج الطبي المحدد له للتخلص من الإصابة. 

في المقابل غاب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساءاًعلى ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن تاو غاب عن المشاركة بسبب تعرضه لنزلة برد، وفضل الجهاز الطبي والفني منح اللاعب راحة من التدريبات.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر، ليتوج الأهلي باللقب للمرة 38 في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.

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