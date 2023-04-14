فراس شواط يسجل "هاتريك" ويقود الإسماعيلي للفوز على إنبي

نجح فريق الإسماعيلي في استعادة الانتصارات مجددا، بالفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الدراويش تمكنوا من خطف هدفين قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق التونسي فراس شواط في الدقيقتين 41 و45.

وفي الشوط الثاني استطاع شواط أن يسجل الهدف الشخصي الثالث له ولفريقه في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وجاء هدف إنبي الوحيد عن طريق أحمد نادر حواش في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

الإسماعيلي بهذا الفوز رفع رصيده عند 23 في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.