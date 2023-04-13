مارسيال يقود هجوم مان يونايتد ضد إشبيلية بالدوري الأوروبي

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق إشبيلية بمباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب ماركوس راشفورد عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، تايلير مالاسيا.

وسط الملعب: كاسميرو، مارسيل سابيتزر، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني، جادون سانشو، أنطوني مارسيال.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "بوتلاند، فيتيك، ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، كريستيان إريكسن، فريد، بيلستري، زيدان إقبال، إلانجا، ويجورست".

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإشبيلية قبل قمة الدوري الأوروبي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإشبيلية قبل المواجهة المرتقبة في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الرابعة في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإشبيلية.

- والتقى الفريقان في ثلاث مباريات من قبل، بواقع مرتين في دوري أبطال أوروبا، ومرة واحدة في الدوري الأوروبي.

- وخلال هذه المباريات، لم يتذوق مانشستر يونايتد طعم الانتصار، حيث حقق فريق إشبيلية الفوز في مباراتين، مقابل تعادل وحيد.

- وفاز إشبيلية بنتيجة 2-1 في المباراتين، بينما كان التعادل السلبي هو سيد الموقف في المباراة الثالثة.

- وتمكّن لاعبو إشبيلية من تسجيل أربع أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط من لاعبي مانشستر يونايتد.

- آخر مباراة جمعت بين الفريقين، كانت في نصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، وانتهت بفوز إشبيلية بنتيجة 2-1.

- ويُعد وسام بن يدر، لاعب إشبيلية السابق، ولاعب موناكو الفرنسي الحالي، هو الهدّاف التاريخي لمواجهات الفريقين، برصيد هدفين.

وتأهل مانشستر يونايتد بعد الفوز على ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ16 بالمسابقة، فيما عبر إشبيلية على حساب فناربخشة التركي.