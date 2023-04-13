الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الاتحاد الأوروبى دخل فى دوامة العقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال سلامة عطا الله، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي دخل في دوامة العقوبات على روسيا ومن ينتهكون القوانين هناك، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد التزامه بمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن آخر المستجدات في تلك القضية عقوبات الولايات المتحدة على بنك الاستثمار الدولي الموجود في المجر، موضحًا أن هذا البنك انتقل في عام 2019 من روسيا إلى المجر.

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن روسيا تستخدم هذا البنك كأداة لتمويل نفوذها داخل أوروبا، وأيضًا لتمويل عملياتها الاستخباراتية، فيما ترفض المجر ذلك".

واستكمل: "المملكة المتحدة أيضًا فرضت عقوبات على عدد من الأفراد الذين يساعدون النخبة الروسية على إخفاء أموالهم والتهرب من العقوبات، وأيضًا فرضت عددًا من العقوبات على أفراد يساعدون روسيا في بعض الدول".

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشكلة أن الأوروبيين يطالبون البعض بالتوقف عن العمل مع روسيا وعدم مساعدتها على إخفاء أموالها وأرصدتها.

​الإتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا القاهرة الإخبارية روسيا الأزمة الروسية الأوكرانية أوكرانيا

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