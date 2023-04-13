الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران الكنيسة اللاتينية يحتفل بقداس تبريك الزيوت المقدسة في الإسكندرية

كنيسة
كنيسة

احتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، أمس، بقداس تبريك الزيت المقدس (الميرون)، وزيوت مسحة المرضى، والموعوظين، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين في الإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والقمص أنطونيوس غطاس، الوكيل البطريركي بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء رعايا الكنيسة اللاتينية بالقاهرة، والإسكندرية.

سبق الاحتفال زيارة لدير راهبات المير دي دي، التي عاشت وتنيحت فيه خادمة الرب الأخت ماري دي بيتاني، كما تمت زيارة مزار القديسة مريم ليسوع المصلوب، بكاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك، بالإضافة إلى زيارة مقر النيابة الرسولية للكنيسة اللاتينية.

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