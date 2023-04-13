الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى يومها الثانى.. استمرار القوافل الثقافية الرمضانية بمركز الفرافرة

القوافل الثقافية
القوافل الثقافية الرمضانية بمركز الفرافرة

شهد مركز ومدينة الفرافرة اليوم إستمرار القوافل الثقافية الرمضانية في يومها الثاني من برنامج الإدارة العامة للشباب والعمال التابع للإدارة العامة للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الوادي الجديد المقام تحت رعاية مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

 

واستقبلت قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ثاني القوافل الثقافية الرمضانية بحضور السيد ماهر كامل مدير ثقافة الداخلة والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة وعدد كبير من التنفيذيين والأهالي.

 

وتضمنت القوافل الثقافية محاضرة ثقافية بعنوان "دور الشباب فى بناء الدول والحضارات" ألقاها المحاضر عدنان حماد والذي أكد على مكانت الشباب فى المجتمعات، ودور الشباب فى بناء الدول والحضارات بين الواقع والمأمول

القوافل الثقافية الرمضانية بمركز الفرافرة 

واستكملت الأمسية الرمضانية بتنفيذ ورشة فنية حرف يدوية لفن الكروشية للمدربة أسماء عبد الباسط، وورشة فنية حرف يدوية لفن الإكسسوار المدربة سوزان عبد الفراج، 
 

ورشة حكى وألعاب شعبية ( أطلس) تحت قيادة المدرب مصطفى عيد عمران لعدد 40 مستفيد، وأمسية شعريه لشعراء نادي أدب موط والقصر الشاعر محمد فتحي والشاعر مصطفى محمد أحمد 
واختتمت الأمسية الثقافية الرمضانية بعروض فنون شعبية لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة.  

القوافل الثقافية الرمضانية بمركز الفرافرة 

وفي سياق آخر نفذ قصر ثقافة موط برئاسة ماهر كامل، مدير قصر ثقافة موط بمحافظة الوادي الجديد مسابقة دوري المعلومات للأطفال الموهوبين فى إطار برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيدالثقافي، والمخرج هشام عطوة، وإبتسام عبد المريد من خلال فروع ثقافه الوادي الجديد.

 

أكد بذلك السيد ماهر كامل مدير قصر ثقافة موط التابعة لمركز الداخلة أنه مسابقة دوري المعلومات للأطفال الموهوبين مستمرة لمدة ثلاثة أشهر للخروج بأكبر عدد ممكن من الأطفال الموهوبين تحت رعاية المدربين أحمد إبراهيم الجوهري، والمخرج محسن سعيد عبده. 

القوافل الثقافية الرمضانية بمركز الفرافرة 
مدينة الفرافرة إستمرار القوافل الثقافية الرمضانية الادارة العامه للشباب والعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة دور الشباب فى بناء الدول ورشة فنيه حرف يدوية عروض فنون شعبيه

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