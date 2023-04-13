الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيهاب الطماوى يكشف تفاصيل "قانون الجنسية المصرية" بعد تعديل بعض أحكامه

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

أوضح إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل قانون الجنسية المصرية، بعد تعديل بعض أحكامه، قائلاً: "إن اليوم كان معروضًا على المجلس مشروعا قانون للتعديل على قانون الجنسية في نقطتين.

وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن النقطة الأولى خاصة بترسيخ مبدأ المساواة، المستقر عليه دستوريا، والذي صدر بشأنه حكم من المحكمة الدستورية، بأن تكون هذه المساواة  في المراكز القانونية بين نوع القصر للمرأة مثل الرجل.

وأشار إلى أن المرأة التي تتمسك بالجنسية المصرية يكون مثلها مثل الرجل، فمن حق أبنائها القصر أن يتقدموا بطلب تجنس متى توافرت فيهم باقي الشروط، معقباً: "في كل الأحوال هو مبدأ دستوري مستقر عليه". 

وبين أن هذه التعديلات جاءت لتتوافق مع هذا المبدأ الدستوري، لافتًا إلى أن النقطة الثانية تتعلق فقط بإزالة شرط، هذا الشرط أنه موجود في حالة طلب التجنس بسبب شراء عقار، حيث كان القانون القائم يشترط أن يكون شراء العقار من الدولة أو أحد شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المملوكة للدولة، وإثر إزالة هذا الشرط أصبح يجوز التقدم بطلب التجنس إذا تم شراء عقار من أشخاص القانون الخاص، سواء كانت أشخاص اعتبارية، مثل شركات الأشخاص، أو الأشخاص العادية. 

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