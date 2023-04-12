رئيسة الحكومة التونسية تدعم قطاع السياحة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية 2035

قالت نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، إن دعم قطاع السياحة خلال الفترة القادمة من أولويات الاقتصاد التونسي، مشددة على تطوير مجالات القطاع السياحي وتجسيد أهداف الاستراتيجية الوطنية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيسة الحكومة اليوم الأربعاء، لاستعراض الرؤية الاستراتيجية الوطنية للسياحة التونسية في أفق سنة 2035.

تطوير الخدمات السياحية

في السياق ذاته، جاءت أهداف الاستراتيجية التونسية ومحاورها بهدف تطوير القطاع السياحي ودعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس عموما، وفي الجهات الداخلية بالخصوص، مع العمل على تطوير الوجهة السياحية التونسية من خلال مزيد التعريف بثراء منتجاتها وتنوع مميزاتها وخصائصها الطبيعية والثقافية حتى تكون من الوجهات السياحية والتنافسية المستدامة في العالم وذلك في إطار رؤية مشتركة مع جميع الفاعلين في القطاع السياحى، مشيرة إلى ضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية حتى تشمل مختلف المنتوجات وكل الجهات وتساهم في تطوير الخدمات السياحية وترفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية وفقا للخصوصيات السياحية والطبيعة لكل جهة.

تعافي قطاع السياحة

في السياق ذاته، قال محمد المعز بلحسين وزير السياحة التونسي أن "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035" تقوم على أربعة أهداف استراتيجية هى: التنافسية والتنويع والاستثمار والتسويق، ومن بين أهدافها أيضا المساعدة على التعافي المستدام للقطاع السياحي من تداعيات الأزمات الظرفية على غرار أزمة كوفيد- 19، واعتماد مقاربة تقوم على الإدارة المستدامة للوجهات السياحية والحد من التأثيرات السلبية على القطاع، ودعم النتائج الإيجابية لفائدة السكان والبيئة والتراث الثقافى، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى إرساء سياحة مستدامة تتلاءم أهدافها مع أولويات الحكومة في النهوض بهذا القطاع وتطويره وتنويع منتجاته وتحسين أداء خدماته وفرض تنافسيته محليا ودوليا وتنمية مساهمته الهامة فى الاقتصاد الوطنى.