تفاصيل زيارة وفد وزارة الإسكان إلى جهاز حدائق العاصمة.. (صور)

استقبل المهندس علاء عبد اللاه على مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وفدًا من وزارة الإسكان، بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ونواب رئيس الجهاز الإسكان والخدمات والمرافق والكهرباء والتنمية والزراعة و المعاونون ومديرى الإدارات.

مدينة حدائق العاصمة

واستهل وفد وزارة الإسكان، الزيارة، بافتتاح المركز التكنولوجى لجهاز حدائق العاصمة، كما تفقد الوفد داخل المركز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال شباك المعاملات، والتى تتمثل فى تسليم الوحدة السكنية والتعاقد على المرافق وتقديم الدعم الكامل للمواطنين فى أى استفسار.

مدينة حدائق العاصمة

واستكمل المهندس علاء عبد اللاه رئيس الجهاز، الجولة مع المسئولين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجولة داخل المدينة، حيث تفقدوا أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان والتى تتضمن محور محدودى الدخل "سكن كل المصريين"، على أن يتم تنفيذ المرحلة العاجلة لعدد ٦٢٨٢٦ وحدة سكنية وتصل مساحة الوحدة نحو ٩٠متر مربع بعدد غرفتين وصالة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدد ٣٢٠٨٨ وحدة سكنية، بنسبة إنجاز للمشروع نحو ٨٥٪ ،.

وأشاد المسئولين بمستوى التنفيذ ونسب الانجاز، مشددًا على الشركات العاملة بالمشروع لتكثيف العمل وزيادة نسبة الانجاز.

مدينة حدائق العاصمة

كما شملت الجولة التفقدية النموذج المرحلة الثانية لمبادرة سكن لكل المصريين، التي تتضمن تنفيذ 3016 وحدة سكينة، حيث بدأ تنفيذ عدد 1980 وحدة سكنية نموذج 75 متر مربع نموذج غرفتين وصالة، فيما بلغت بنسبة الإنجاز ٣٣٪.؜

مدينة حدائق العاصمة

وشدد مسئولي وزارة الإسكان على الشركات المنفذة للمشروعات بتكثيف الجهد المبذول والعمل على مدار ٢٤ ساعة بنظام الورديات لزيادة نسبة الإنجاز، وتقدم السئولين بلشكر للمهندس علاء عبد اللاه رئيس الجهاز، على ما وصلت إليه المدينة من تقدم وازدهار وارتفاع نسب إنجاز مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق والطرق.

مدينة حدائق العاصمة

مدينة حدائق العاصمة