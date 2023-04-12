الأربعاء 12 أبريل 2023
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خبير: العلاقات المصرية الإماراتية بلغت ذروتها السنوات الأخيرة الماضية

الرئيس السيسي مع
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قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بلغت أقصاها في السنوات الأخيرة الماضية. 

العلاقات المصرية الإمارات 

وأكد الدكتور فرج عبدالله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إجراء الكثير من الشراكات الاقتصادية بين مصر الإمارات في الكثير من القطاعات مثل قطاع الأدوية، وتحديد الحدود المائية. 

وأضاف في حديثه، أن الدولة شهدت حراك قوي جداً من جانب الإمارات، ولهذا سيكون هناك المزيد من الشراكات طويلة الأمد بين مصر والدول العربية المجاورة وخاصة الإمارات. 

تعزيز الدور العربي 

وأشار إلى أن أكثر من ألف شركة تعمل على الأراضي المصرية ومرشح ارتفاع أعدادها، وهذه الشركات تحرص على تحقيق النفع المشترك، كما أنه يوجد مشروعات عملاقة مصرية في الإمارات وباقي الدول العربية والإفريقية لتعزيز الدور العربي في المنطقة.

فرج عبدالله العلاقات المصرية الإماراتية ذروة العلاقات المصرية الإماراتية اكسترا نيوز خبير اقتصادي

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