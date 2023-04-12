"حبر سري".. عمرو عبدالجليل: لم أعتمد على الواسطة.. واستقبلنا وفاة شقيقي بصدر رحب

قال الفنان عمرو عبدالجليل، أن شقيقه السيناريست الراحل طارق عبدالجليل كان الأخ الأكبر، كما أن فراقه أثر فيه ولم يغير نظرته في الحياة، مضيفًا: "الموت علينا حق".

ألم الفراق

وأشار "عبدالجليل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري " المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنه استقبل الوفاة بصدر رحب، وكان هناك مقدمات لوفاة طارق عبدالجليل والعائلة كان مهيئة لوفاته، ولم يكن فاجعة بالنسبة له.

الأزمات النفسية

وأضاف عمرو عبد الجليل، أنه من عائلة فنية وفي المجال الفني، حيث إنه لم يعتمد على اسم أخيه الأكبر في دخول المجال الفني، حيث إنه كان سيتعرض لأزمة نفسية حال ذلك، مؤكدًا أنه يثق في نفسه ويعمل بدون أي واسطة في المجال الفني.