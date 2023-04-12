الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حبر سري".. عمرو عبدالجليل: لم أعتمد على الواسطة.. واستقبلنا وفاة شقيقي بصدر رحب

عمرو عبدالجليل
عمرو عبدالجليل

قال الفنان عمرو عبدالجليل، أن شقيقه السيناريست الراحل طارق عبدالجليل كان الأخ الأكبر، كما أن فراقه أثر فيه ولم يغير نظرته في الحياة، مضيفًا: "الموت علينا حق".

ألم الفراق 

وأشار "عبدالجليل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري " المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنه استقبل الوفاة بصدر رحب، وكان هناك مقدمات لوفاة طارق عبدالجليل والعائلة كان مهيئة لوفاته، ولم يكن فاجعة بالنسبة له.

الأزمات النفسية

وأضاف عمرو عبد الجليل، أنه من عائلة فنية وفي المجال الفني، حيث إنه لم يعتمد على اسم أخيه الأكبر في دخول المجال الفني، حيث إنه كان سيتعرض لأزمة نفسية حال ذلك، مؤكدًا أنه يثق في نفسه ويعمل بدون أي واسطة في المجال الفني.

عمرو عبد الجليل حبرسري طارق عبد الجليل القاهرة والناس الاعتماد على الواسطة

الأكثر قراءة

مصادر لـ"الدستور": استبعاد المحامين من التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

إصابة 3 أشخاص جراء تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

بنك الطعام المصري يتعاون مع المصرية للاتصالات WE لدعم 21 مائدة رحمن وتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية

«الأرصاد» تكشف أسباب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان