الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حبر سري".. عمرو عبد الجليل: "ابني لازم يعتمد على موهبته لدخول الفن"

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن نجله عبد الجليل مازال يدرس حتى الآن ولكنه لديه ميول كبيرة في الالتحاق بالمجال الفني، قائلاً: "مش هجيب له دور أبداً، هو لازم يعتمد على نفسه، لازم يتخدع ويعاني علشان يتعلم صح".

الواسطة

وأكد عمروعبدالجليل، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري " مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن نجله يريد أن يعاني عند الدخول في المجال الفني، حيث إن المعاناة حالة جيدة للفنان حتى يكون له القدرة على التعبير عن مشاهد الحزن والظلم، معبراً: "مش عايز ابني يكون في مكان مش بتاعه".

الاعتماد على الذات

وتابع:" لازم ابني يعتمد على الموهبة مش الواسطة، هو شاطر ويقدر يكون فنان كويس، لكن هو معتمد عليا جداً ودا أمر أنا أرفضه، لازم يكون له تجربته الشخصية الخاصة به".

وأضاف في حديثه، أن نجله عبد الجليل حزين من أنني أرفض مساعدته في اقتحام ودخول عالم الفن مثلما يفعل الكثير من النجوم مع أبنائهم.

عمرو عبد الجليل نجل عمرو عبد الجليل حبر سري القاهرة والناس برنامج حبر سري

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