"العرافة".. محمد خير يرد على اتهامه بالتحيز للأهلي وهجومه على شيكابالا

رفض الإعلامي محمد علي خير، اتهامه بالتحيز للنادي الأهلي، بعد هجومه على محمود عبدالرازق، "شيكابالا".

وقال خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار": "شيكابالا قام بأفعال غير أخلاقية، وكان عليه التزام الصمت"، مضيفًا: "حاجة بذيئة ما تعرض له شيكابالا من تنمر، ولكن الفعل ورد فعله كان فج أوي".

كما علق على الفيديو الذي هاجم فيه الشعب المصري بسبب فيديوهات "التيك توك"، ووصفه بأنه مجتمع يبحث عن التفاهة ويصنعها ويسير إليها، مؤكدًا أن كلامه كان بمثابة جرس إنذار، وأنه لم يقصد تعميم الكلام على الشعب المصري كله ولكنه اعتمد على صيغة المبالغة للحديث عن هذه الفئة.

برنامج العرافة

برنامج “العرافة”، يعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها بسمة وهبة، خلال الحوار.