الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص جراء تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بقرية إم دينار بمنشأة القناطر.

وانتقلت الخدمات الأمنية والفحص والمعاينة وتبين تصادم سيارتين، ما أسفر عن تهشم السيارتين وإصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى مبارك المركزي.

ووجه اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة برفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حادث تصادم منشأة القناطر أمن الجيزة

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