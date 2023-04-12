تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالقوصية ضمن مبادرة "زراعة 100مليون شجرة" بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" مستمرة دون توقف، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.



وأوضح إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى خاصة أمام المدارس والجهات الحكومية، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة مشيرًا إلى تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالأماكن التي تصلح للزراعة وأمام المصالح الحكومية وبالمدارس وغيرها في مركز القوصية، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة الشتلات، حيث تم زراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة بمدرسة الإعدادية بنين بالقوصية ومدرسة العروبة التجريبية وأحمد عبدالرحيم الثانوية بنات بالقوصية.



وذلك بمشاركة أسماء رشاد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز، وفتحي هريدي مدير إدارة البساتين، وبحضور دكتورة سامية زايد مدير مدرسة الثانوية بنات وجيهان كرم مدير مدرسة الاعدادية بنين، وشادية وكيل مدرسة العروبة التجريبية ومسئولي البيئة والزراعة بالمركز، وذلك انطلاقًا من توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر المناخ "COP 27" وفي إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100مليون شجرة"، والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.

هذا وقد التقى في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مسئولي دار الهندسة بمكتبه بديوان عام المحافظة في إطار متابعته الدورية لمعدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" في مرحلتها الأولى ومناقشة الملاحظات التي تم رصدها لتلافيها بشكل عاجل خاصة مع قرب انتهاء العمل بعدد من المشروعات ودخولها الخدمة في القريب العاجل بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030م.

خلال فعاليات زراعة 100 مليون شجرة

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