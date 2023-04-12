موقف إدارة بايرن ميونخ تجاه توخيل بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتى

أصبح الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ، في موقف لا يُحسد عليه، بعد السقوط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي، كل من: رودري، برناردو سيلفا وإيرلينج هالاند، ليضع الفريق الإنجليزي قدمًا في دور نصف النهائي من دوري الأبطال.

موقف إدارة بايرن ميونخ تجاه توخيل بعد ثلاثية مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ تدرك تمامًا الموقف في الوقت الحالي، ووعدوا توخيل بأنه سيتم تقييم عمله مع الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن توخيل سيحاول إعادة بايرن ميونخ إلى الطريق الصحيح في الموسم الحالي، ولكنه يريد الحصول على الوقت الكافي لتطبيق أفكاره.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن إدارة بايرن ميونخ تأمل في وجود تغيير في الجهاز الفني، الأمر الذي سيمنح دفعة معنوية جديدة للاعبين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، على ملعب "أليانز أرينا"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أبريل الجاري.

يذكر أن بايرن ميونخ كان قد أصدر قرارًا مفاجئًا بإقالة يوليان ناجلسمان من منصبه كمدير فني للفريق، وتعيين توماس توخيل خلفًا له.