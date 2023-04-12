الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

19 أبريل.. عمومية "مصر للمقاصة" تُناقش ميزانية 2022 وحسم توزيعات الأرباح

مصر للمقاصة
مصر للمقاصة

تعقد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، جمعيتيها العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء، ١٩ أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر ٢٠٢٢، وتقرير مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢٢، وتعيين مراقبين للحسابات والتصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.
وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة رفع رأس المال المرخص للشركة، وتعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع زيادة رأس المال.
وأعلنت الشركة عن تحقيقها قفزة في حجم الإيرادات المتحققة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لتسجل 1.760 مليار جنيه (مليار وسبعمائة وستون مليون جنيه) مقارنة بـ 1.008 مليار جنيه (مليار وثمانية ملايين جنيه) عام 2021 وبنسبة نمو 75%. 

كما حققت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح المحقق خلال العام بنسبة 112% لتسجل 1.049 مليار جنيه (مليار وتسعة وأربعون مليون جنيه)، مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه (أربعمائة وخمسة وتسعون مليون جنيه) خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي جمعيتيها العمومية العادية وغير العادية الأربعاء ١٩ أبريل الجاري تنظر الجمعية العامة العادية الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 وموظفي الدولة

متحدث "الكهرباء": نمتلك عروضًا استثمارية لإنتاج الطاقة من المخلفات

19 أبريل.. عمومية "مصر للمقاصة" تُناقش ميزانية 2022 وحسم توزيعات الأرباح

محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجى التفصيلى لمدينة بورفؤاد

للمرة الثانية خلال أسبوع.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى الرياض فى كفر الشيخ

توقيف متظاهرين اثنين لدى وصول الرئيس الفرنسى إلى جامعة أمستردام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا