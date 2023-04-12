19 أبريل.. عمومية "مصر للمقاصة" تُناقش ميزانية 2022 وحسم توزيعات الأرباح

تعقد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، جمعيتيها العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء، ١٩ أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر ٢٠٢٢، وتقرير مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢٢، وتعيين مراقبين للحسابات والتصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.

وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة رفع رأس المال المرخص للشركة، وتعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع زيادة رأس المال.

وأعلنت الشركة عن تحقيقها قفزة في حجم الإيرادات المتحققة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لتسجل 1.760 مليار جنيه (مليار وسبعمائة وستون مليون جنيه) مقارنة بـ 1.008 مليار جنيه (مليار وثمانية ملايين جنيه) عام 2021 وبنسبة نمو 75%.

كما حققت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح المحقق خلال العام بنسبة 112% لتسجل 1.049 مليار جنيه (مليار وتسعة وأربعون مليون جنيه)، مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه (أربعمائة وخمسة وتسعون مليون جنيه) خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.